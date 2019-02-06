غدا.. بدء التقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية فى الغربية

الغربية محمد طارق

أعلن الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بدء التقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2018 غدا الخميس، ولمدة 15 يوما على مستوى الإدارات التعليمية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الطلبات وسداد الرسوم بقاعة المسرح بمقر مدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

الجدير بالذكر، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء أمس، في مؤتمر صحفي بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بنسبة نجاح 83.5% .