ضبط 2010 هاربين من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2010 هاربين من أحكام، منهم 925 حكما فى غرامات، و950 حكما فى جنح الحبس الجزئى 95 حكما فى المستأنف، و40 حكما فى مخالفات، وتحصيل 109504 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.