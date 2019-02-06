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الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:24 م
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ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالغربية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:00 م
ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، من  ضبط عناصر تشكيل عصابى ب لسرقة الدراجات النارية والإتجار فيها، وإعترفوا بإرتكاب 15 واقعة سرقة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المحلة قد أكدت قيام 3 عاطلين " لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 حادث سرقة بدائرة القسم وقسمى شرطة "أول وثان المحلة"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عاطل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 
 

 

 


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