ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالغربية

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المحلة قد أكدت قيام 3 عاطلين " لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 حادث سرقة بدائرة القسم وقسمى شرطة "أول وثان المحلة"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عاطل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.