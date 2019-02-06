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ضبط طالب جامعى لانتحاله صفة ضابط شرطة بالشرقية وبحوزته ذخيرة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:13 م
ضبط طالب جامعى لانتحاله صفة ضابط شرطة بالشرقية وبحوزته ذخيرة اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية
الشرقية - فتحية الديب
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ألقي ضباط مباحث أبو كبير بالشرقية، اليوم، القبض علي طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية بكفر صقر، بحوزته ذخيرة، وتبين أنه ينتحل صفة ضابط شرطة، وتم إحالته لنيابة أبو كبير، برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
 
وتلقي اللواء جرير مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث أبو كبير برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث أبو كبير، ومعاونيه، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، بناء علي معلومات سرية وردت لهم من ضبط "محمود ف ع - 20 سنة" طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية بكفر صقر، ومقيم بندر أبو كبير، وبحوزته بندقية وطلقات حية وطبنجة صوت و15 طلقة صوت، و3 أفرول لضباط شرطة وجيش، وتبين أنه كان ينتحل صفة ضابط شرطة.
 
وتم التحفظ علي المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 193 جنايات أبوكبير لسنة 2019 .
 
 

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