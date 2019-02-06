ضبط شخص لتزويره جواز سفر لاستخدامه للسفر للخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لتزويره جواز سفر منسوب لإحدى الدول العربية بقصد استخدامه للسفر للخارج.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مُفادها قيام "حسين.ف" مقيم أبو المطامير بالبحيرة باعتزام السفر إلى إحدى الدول العربية، مستخدماً جواز سفر منسوب لإحدى الدول العربية "مزور" ويحتوى على تأشيرات وأختام سفر ووصول مزورة.

وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وقيام "حسين.ف" عاطل (مزدوج الجنسية)، ومقيم أبو المطامير بالبحيرة باستخدام جواز سفر "منسوب لإحدى الدول العربية" يخص أحد أقاربه، ويحتوى على تأشيرات وأختام سفر ووصول مزورة بقصد السفر للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده في برج العرب بالإسكندرية وبحوزته جواز السفر، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، مؤكداً أنه حصل على ذلك الجواز المضبوط الخاص بعمه من ابنه "أحمد" قبل سفرة للخارج، مؤكداً تزويره من خلال تبديل الصورة الفوتوغرافية لإستخدامه فى السفر للخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.