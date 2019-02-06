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ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق توك توك بأبو النمرس

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:10 م
ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق توك توك بأبو النمرس متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص بينهم فتاتين لاتهامهم بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه في أبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد إصابة سائق توك توك برش خرطوش ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

وبإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص بينهم فتاتين استدرجوا المجني عليه بحجة توصيلهم ثم حاولوا سرقته بالإكراه، إلا أنهم قاومهم، مما دفعهم لإطلاق النار عليه والاستيلاء على التوك توك وفروا هاربين. 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 


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