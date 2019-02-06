صور.. مياه الصرف الصحى تغرق قرية "نفرة" بالبحيرة.. والمنازل آيلة للسقوط

البحيرة - ناصر جودة

عبر أهالى قرية "نفرة" التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة عن غضبهم، لعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى حتى الآن، مما أدى إلى غرق شوارع القرية وتوابعها بمياه المجارى، وتسبب عدم وجود شبكة للصرف لانتشار الأوبئة والمنازل آيلة للسقوط.

وقال نصر بسيونى، من أهالى القرية، تعيش القرية معاناة شديدة لعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، "أنه من غير المعقول أن تكون قرية عدد سكانها أكثر من 10 آلاف شخص وتعتبر من ضواحى مدينة دمنهور عاصمة البحيرة وتفتقر لخدمات الصرف الصحى حتى الآن بعكس القرى المجاورة مثل سنهور وبنى هلال".

فيما أكد عبد العزيز العبد -أحد الأهالى- أن أغلب منازل القرية آيلة للسقوط بسبب طفح مياه بيارات الصرف الصحى العشوائية والتى زحفت على المبانى الحكومية مثل مدرسة نفرة الإعدادية مما يهدد حياة المواطنين.

وقالت عزيزة الجيشى -ربة منزل- إن مياه الصرف الصحى حولت حياة الأهالى إلى جحيم بسبب الأمراض المنتشرة بين الأطفال وانهيار منازل السكان، مضيفة أن المياه تحاصر منزلها منذ أكثر من 3 سنوات بسبب طفح مياه الصرف الخاص بالمدرسة الإعدادية مما يهدد بانهياره فى أى لحظة.

وأوضح فتحى عبد العاطى، من الأهالى، أن أزمة الصرف الصحى بقرية نفرة تعدت حدود المشكلة نفسها وأصبحت لها تبعات أخرى مثل رفض شركة الغاز توصيل شبكاتها بالقرية مثل القرى المجاورة قبل تنفيذ مشروع الصرف الصحى.

وأضاف أنه من الغريب أن يدفع أهالى القرية رسوم خدمات الصرف الصحى المحملة على فواتير مياه الشرب دون وجود مشروع للصرف الصحى من الأساس وطالبت أكثر من مرة شركة مياه الشرب بخصم رسوم الصرف الصحى من الفواتير دون جدوى.

من جانبه أكد المهندس سامى عبد الستار المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أنه جارى دراسة إدراج كافة القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى بالمحافظة.

وأضاف عبد الستار، أن هناك قواعد أساسية للبت فى نظر تنفيذ هذه المشروعات ومن أهمها تخصيص قطعة أرض صالحة لإقامة محطة رفع للصرف الصحى سواء كانت تبرعا من الأهالى أو الأراضى الخاصة بأملاك الدولة.



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