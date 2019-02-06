صور.. كواليس اختراق الداخلية لأباطرة الكيف بالسحر والجمال ومقتل اثنين من التجار

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية من وزارة الداخلية للعناصر الجنائية، لقي تاجري هيروين مصرعهما وتم ضبط ثالث في مداهمات أمنية لمنطقة السحر والجمال، وعثر بحوزة المتهمين على أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين.

وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى "سلمى .ق" 19سنة عاطل مُقيم النخل بشمال سيناء، بالإتجار فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" على نطاق واسع بمنطقة عشش برك الصرف بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وحيازته لأسلحة وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها فى مقاومة قوات الأمن حال استهدافه، ويعاونه بعض الأشخاص لحماية نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، حيث تم إعداد عدة أكمنة بالمنطقة المشار إليها وأثناء ضبط المتهم بادر وأعوانه بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع "سلمى . ق أ . هـ "وبجواره بندقية آلية و11 طلقة من ذات العيار" وشخص مجهول فى العقد الثانى من العمر "جارى تحديده"، "وبجواره طبنجة و4 طلقات من ذات العيار"، كما عثر بحوزتهما على كيلو هيروين وميزان حساس، و3 هواتف محمولة – مبلغ مالى- دراجة نارية بدون لوحات".

وعلى جانب آخر، أكدت المعلومات والتحريات التى قامت بها مجموعة العمل المشتركة، قيام "سليم ع. س" مُقيم عشش الصرف الصحى بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر "الهيروين" مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان نطاقاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة سكنه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 24 طلقة لذات العيار- 500 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع، ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

وجاء ذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، واستمراراً للحملات المكثفة التى يشنها قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لاستهداف المنطقة والذى أسفر استهدافها مؤخراً عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التى تتخذها العناصر الإجرامية وكراً لها.