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صور.. سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الشرقية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:02 م
صور.. سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الشرقية سقوط الامطار
الشرقية- فتحية الديب
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تشهد محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، موجة تقلبات في الطقس، شملت وجود أمطار مصاحبة للسحب والبرودة، وإنخفاض في درجات الحرارة.
 
فيما قامت إدارة مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي مدير إدارة مرور الشرقية، بنشر الدوريات المرورية علي الطرق السريعة، وداخل مدينة الزقازيق لتسير حركة المرور.
 
وأفاد مصدر بإدارة مرور الشرقية، أن الأمطار مازالت متوسطة ولم تؤثر علي حركة المرور.
 
وناشدت إدارة المرور، قائدي السيارات بالمحافظة، بتوخي الحذر والإلتزام بالسرعة المخصصة علي الطرق السريعة بالعاشر من رمضان والصالحية، مع انتشار الأقوال الأمنية بمداخل ومخارج مدينة الزقازيق، وقوات الانقاذ السريع بسرعة التعامل مع الحوادث التي تقع بالطرق السريعة وتعرقل الحركة المرورية.
 
سقوط امطار (1)
 

سقوط امطار (2)
 

سقوط امطار (3)
 

سقوط امطار (4)
 

سقوط امطار (5)
 

سقوط امطار (6)
 

سقوط امطار (7)
 

سقوط امطار (8)
 

سقوط امطار (9)
 

 


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