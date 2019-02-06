صور.. رفع درجة الطوارئ بالشرقية والدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار من الشوارع

كتبت إيمان مهنى

رفعت محافظة الشرقية درجة الطوارئ، تزامنا مع موجة الطقس السيئ وهطول أمطار بغزارة تصل لحد السيول، وغرق العديد من الشوارع نتيجة تراكم المياه .

وأصدر اللواء حسين الجندى السكرتير العام لمحافظ الشرقية ، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بإستخدام سيارات كسح المياه الخاصة بالمراكز والوحدات المحلية والتنسيق مع سيارات كسح المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق والكبارى وسرعة معالجة الآثار المترتبة عليها وكذلك التأكد من تطهير شبكات الصرف للتخلص من تجمعات المياه المتراكمة بالشوارع التى تعوق حركة المواطنين والسيارات، مؤكداً على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة منعا لحدوث إصابات منها نتيجة سقوط الأمطار .

وأوضح أن هناك ربطا مباشرا بين مركز الأزمات والكوارث بالديوان العام ومراكز المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة مؤكداً سرعة استجابة الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتعامل الفورى والسريع لأى بلاغ والعمل على حله فوراً .

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسباً لحدوث مشكلة نتيجة لتداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار .