صور.. الدفع بسيارات نقل مياه للمستشفيات والفنادق والمخابز بعد انقطاعها بأسوان

أسوان - فريق المحافظات

دفعت شركة مياه الشرب بالتنسيق مع محافظة أسوان، بسيارات نقل مياه لمعهد الأورام والمستشفيات والفنادق السياحية والمخابز البلدية والمناطق السكنية، على خلفية الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسى لمحطة جبل تقوق، وهو ما أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة أسوان.

ومن جانبه، تفقد محافظ أسوان موقع الكسر المفاجئ فى خط المياه الرئيسى لمحطة جبل تقوق، والذى يغذى العديد من مناطق وسط وشمال مدينة أسوان، والذى يصل قطره إلى 600 مللى من الحديد.

واستمع المحافظ لشرح من المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن الجهود المبذولة حالياً لإصلاح الكسر وإعادة تدفق المياه للشبكات مرة أخرى خلال ساعات، وذلك بعد انقطاعها عن هذه المناطق السكنية لحين إنهاء عملية الإصلاح، ولاسيما أن محطة جبل تقوق تعمل بطاقة 50 ألف م3 يومياً ومحطة فريال تعمل بطاقة 35 ألف م3 يومياً، والمحطتان تقومان بتغذية مناطق وسط وشمال المدينة، مشدداً على ضرورة تفعيل الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات المناطق السكنية من مياه الشرب والاستعانة بسيارات المراكز والمدن الأخرى فى حالة الحاجة إليها.

كما أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإسراع أيضاً فى إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمعسكر شرطة النجدة بطريق السادات، والذى تسبب فى حدوث طفح للمياه بالطريق يعوق حركة المشاة والمركبات، مطالباً بوضع خطة شاملة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى جميع أحياء المدينة للبدء فى عملية تجديد شاملة لها طبقاً للأسبقيات ونسبة تهالك هذه الخطوط.

ومن جانبه، أوضح رفعت إسماعيل بأنه لأول مرة يتم رصد 85 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن اعتمادات الشركة للعام المالى 2018/2019 .



العمال أثناء تصليحهم خط المياه



تصليح خط المياه



محافظ أسوان أثناء متابعته تصليح خط المياه