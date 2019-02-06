صور.. إنتهاء فاعليات اليوم الأول لحملة استخراج أوراق ثبوتية للمنقولين من رفح

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم إنتهاء فعاليات يوم حملة المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة رفح، لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين، الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة ،من المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات بمحافظة الإسماعيلية.

ونقل البيان عن نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملة نظمها فرع المجلس بالعريش، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ومشايخ رفح، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

أضافت سالم، أنه خلال الحملة تم استخراج عدد 24 وثيقة تصادق علي الزواج بالمجان كمرحلة ثانية من مراحل حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين والتي يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان ، وتخصص لها محافظة شمال سيناء المبالغ المالية المطلوبة.

أشارت سالم إلي تنفيذ مرحلة ثالثة يتم من خلالها تعديل الحالة الاجتماعية للزوجين ، ثم استخراج سواقط القيد للأبناء ، وإلحاقهم في المدارس للحصول علي فرصة التعليم ، وذلك ضمن الإستراتيجية القومية للسكان والتي يرعاها رئيس الجمهورية مؤكده علي انه خلال المرحلة الأولى تم توثيق عدد 32 حالة زواج قبلي للمنقولين من رفح والمقيمين في محافظة الإسماعيلية.

وأشارت سناء جلبانة، مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة إلى أهمية توثيق حالات الزواج القبلي الغير موثق للوالدين لما يترتب عليه من استخراج سواقط قيد وشهادات ميلاد للأبناء للالتحاق بمراحل التعليم والحصول علي كافة الحقوق التي كفلتها الدولة للأبناء.

وقال منواتي عبد المعبود، نائب رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف العميد، مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح وبالتنسيق مع مشايخ رفح المقيمين في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتوثيق حالات الزواج القبلي الغير موثق والقيد في السجلات الرسمية للدولة.

أضاف نائب رئيس المدينة،أنه سيتم تنفيذ مرحلة ثالثة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات الإسماعيلية تشمل استخراج سواقط القيد وشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي"استخراج أول مرة-تجديد-تغيير بيانات"، واستخراج كافة المواثيق التي تضمن حقوق الأسرة والمواطن السيناوي .

وعقدت جلسة التوثيق في منطقة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بحضور منواتي عبد المعبود نائب رئيس مركز ومدينة رفح، نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، سناء جلبانة، مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، والشيخ مازن سالم عواد، مأذون رفح، وإبراهيم سليم، كاتب اول إدارة رفح الصحية، والشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ رفح، وعدد من مشايخ وعواقل رفح.