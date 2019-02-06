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صحيفة: الحزب الحاكم فى تركيا يلجأ إلى "ألاعيب" اقتصادية لجذب الناخبين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:52 م
صحيفة: الحزب الحاكم فى تركيا يلجأ إلى "ألاعيب" اقتصادية لجذب الناخبين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على المشهد السياسى فى تركيا قبل إجراء الانتخابات المحلية، وقالت تحت عنوان "الحزب الحاكم فى تركيا يلجأ إلى الألاعيب الاقتصادية"، إن الرئيس التركى اعتاد أن يغدق الأموال على الناخبين فى الانتخابات السابقة عندما تزداد الأمور صعوبة، ولكن نظرا للقيود المالية الصارمة التى تعرضت لها أنقرة بعد أزمة العملة "المؤلمة" العام الماضى، وجد الرئيس ومعاونيه تحدى لتحقيق ذلك. 
 
وأضافت الصحيفة أن الوضع الاقتصادى فى البلاد يجبر الحكومة على اللجوء إلى محاولات أكثر إبداعا لتحفيز الاقتصاد وإعطاء دفعة معنوية للناخبين.
 
ونقلت "فايننشال تايمز" عن أتيلا يسيلادا المحلل الذى يتخذ من اسطنبول مقرا له ويعمل فى مؤسسة "جلوبال سورس" الاستشارية: "إن الوسائل التقليدية لمغازلة الناخبين نفدت، ولكننا نرى بدلا من ذلك حيلا". 
 
وتتراوح تلك الحيل بين الاعتماد الشديد على البنوك الحكومية فى البلاد والضغط على تجار التجزئة للاحتفاظ بأسعارهم. لكن بعض المحللين يتساءلون عما إذا كان هذا النهج سيستمر، أو ما إذا كان الرئيس "المتوتر" سيعود فى النهاية إلى تكتيكات إنفاق تقليدية أكثر - للفوز بأى ثمن.
 
وأوضحت الصحيفة أن حزب أردوغان "العدالة والتنمية" الحاكم (AKP) متوتر بشأن الانتخابات البلدية المقررة فى 31 مارس، والتى ستجرى وسط تباطؤ اقتصادى حاد. ومن المتوقع أن يكون السباق شرسا فى العاصمة أنقرة، على وجه الخصوص، والخسارة هناك ستمثل ضربة قوية للرئيس التركى. 
 
 

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