video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة منتجى الأسمنت: 50 ألفا من العمالة المباشرة تعمل بقطاع الأسمنت

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:35 م
شعبة منتجى الأسمنت: 50 ألفا من العمالة المباشرة تعمل بقطاع الأسمنت صناعة أسمنت - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

قالت نهى بكر المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمنت يعمل بها ما يقرب من 50 ألفا من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق 250 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى تقدر بنحو 52% من هذه الاستثمارات.

وأضافت بكر فى بيان لها، أن المصنعين بقطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل ؛ لخفض فاتورة الطاقة التى تمثل ما بين 50 إلى 60% من مكونات تكلفة الأسمنت.

وأشارت إلى السعى لتوسعة فرص التصدير لتصريف فائض الطاقة الإنتاجية الذى قد يصل فى عام 2019 إلى 33 مليون طن، مؤكدة دور الشعبة فى تطوير صناعة الأسمنت فى مصر، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والمجتمعية بالتواصل مع جميع الجهات المعنية.

وأكدت بكر دور الصناعة فى المسؤولية المجتمعية بنشر الوعى بشروط الصحة والسلامة فى قطاع صناعة مواد البناء، واحترام المعايير البيئية، منوهة بأن مصر أصبحت قبلة للمؤتمرات المنعقدة إقليميًا؛ لما تتمتع به من أمن وأمان وفرصة للسياحة لضيوف المؤتمرات من الأجانب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4-2-2019

اخبار الاقتصاد

الاسمنت

شعبة الاسمنت

اتحاد الصناعات




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة