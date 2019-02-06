شعبة منتجى الأسمنت: 50 ألفا من العمالة المباشرة تعمل بقطاع الأسمنت

كتبت – منى ضياء

قالت نهى بكر المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمنت يعمل بها ما يقرب من 50 ألفا من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق 250 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى تقدر بنحو 52% من هذه الاستثمارات.

وأضافت بكر فى بيان لها، أن المصنعين بقطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل ؛ لخفض فاتورة الطاقة التى تمثل ما بين 50 إلى 60% من مكونات تكلفة الأسمنت.

وأشارت إلى السعى لتوسعة فرص التصدير لتصريف فائض الطاقة الإنتاجية الذى قد يصل فى عام 2019 إلى 33 مليون طن، مؤكدة دور الشعبة فى تطوير صناعة الأسمنت فى مصر، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والمجتمعية بالتواصل مع جميع الجهات المعنية.

وأكدت بكر دور الصناعة فى المسؤولية المجتمعية بنشر الوعى بشروط الصحة والسلامة فى قطاع صناعة مواد البناء، واحترام المعايير البيئية، منوهة بأن مصر أصبحت قبلة للمؤتمرات المنعقدة إقليميًا؛ لما تتمتع به من أمن وأمان وفرصة للسياحة لضيوف المؤتمرات من الأجانب.