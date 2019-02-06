شاهد فى دقيقة..ما لا تعرفه عن تحويلات المصريين بالخارج ودعمها للاقتصاد القومى

كتب ــ أحمد يعقوب

يتطلع المواطن المصرى المقيم بالخارج، من خلال إجراء التحويلات المصرفية لذويه فى مصر، للعمل على الادخار الذى يساهم فى دعم وتحسين مستوى معيشته، وتعد تحويلات المصريين العاملين أهم مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن تحويلات المصريين بالخارج ودعمها للاقتصاد القومى.

- يقدر عدد المصريين المقيمين بالخارج بنحو 8 ملايين مواطن

غالبيتهم فى منطقة الخليج العربى ويقومون بتحويلات مصرفية لذويهم فى مصر

من يناير إلى نوفمبر 2018

- ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 5.7% ‏لتسجل نحو 23.3 مليار دولار

سجلت أعلى معدل سنوى لها فى 2017 – 2018 بنحو 26 مليار دولار

- أعلى مصادر للعملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى بـ26 مليار دولار

يليها الصادرات بنحو 23 مليار دولار والسياحة بنحو 8.5 مليار دولار