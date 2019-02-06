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رقص وبكاء.. شاهد احتفال نيمار بعيد ميلاده الـ27 مع نجوم "سان جيرمان"

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:00 ص
رقص وبكاء.. شاهد احتفال نيمار بعيد ميلاده الـ27 مع نجوم "سان جيرمان" نيمار
كتب إسلام جمال
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احتفل لاعب كرة القدم البرازيلى، نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ27، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شاركه زملاءه بالفريق احتفاله بهذه المناسبة.

وكان من أبرز المشاركين له من زملاءه فى فريق باريس سان جيرمان، دانى ألفيش وإدينسون كافانى وكيليان مبابى، بالإضافة إلى عدد من المشاهير.

وأظهرت مقاطع فيديو نيمار يرقص ويغني فى الحفل، وسط زملائه وأصدقائه، أثناء الجلوس على كرسى متحرك، قبل أن يستعين بـ "عكاز"، محاولا الوقوف، ولكن الدموع غلبته عند التطرق إلى هدية عيد ميلاده.

 

واحتفل نادى باريس سان جيرمان، عبر حسابه على "تويتر"، بعيد ميلاده لاعبه، نيمار، بنشره لفيديو عنه.

يذكرأن نيمار تعرض لإصابة فى الكاحل أمام ستراسبورج بالدورى الفرنسى، حيث سيفقد النادى الباريسي جهوده فى مواجهتى مانشستر يونايتد بثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

 

 


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