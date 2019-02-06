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رئيس بعثة المراقبين الأمميين باليمن يعقد اجتماعا مع ممثلى الحكومة والحوثيين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:28 ص
رئيس بعثة المراقبين الأمميين باليمن يعقد اجتماعا مع ممثلى الحكومة والحوثيين جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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عقد الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة فى لجنة إعادة الانتشار بالحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد اجتماعا بحضور ممثلى الحكومة الشرعية والحوثيين.

وقالت مصادر فى اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار- حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن " لوليسجارد باشر عمله مساء على متن السفينة فوس أبولو، الراسية فى البحر الأحمر".

ومن المقرر أن يبدأ لوليسجارد اليوم اجتماع العمل الأول باللجنة لبحث القضايا والمقترحات التى تم تقديمها خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد نقل الاجتماعات إلى عرض البحر الأحمر.

يذكر أن الجنرال لوليسجارد كان رئيسًا للبعثة الأممية فى مالى (مينوسما) بين عامى 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكرى للدنمارك فى حلف دول شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى.

 


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