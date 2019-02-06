جاء ذلك خلال حديث نبيه بري أثناء (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد بري أن هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، متابعا: "سأثير هذا الموضوع غدا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية". على حد قوله.

وأشار إلى أن لبنان أعطى حقوق العمل في البلوك التاسع (حقل نفطي بالبحر المتوسط) لثلاث شركات إيطالية وفرنسية وروسية، وأن هذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي على الرغم من أن هذه الشركات ابتعدت 25 كيلومترا داخل الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس المجلس النيابي عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وقال إن أمامها تحديات واستحقاقات كثيرة، متابعا: "نأمل في أن تباشر بالعمل لمواجهتها على كافة الأصعدة لتعويض الوقت الذي أهدرناه ولتحقيق أماني وتطلعات اللبنانيين".

وشدد على أن المجلس النيابي ملتزم بمواكبة عمل الحكومة بعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية، مشيرا إلى أنه إذا أقر مجلس الوزراء غدا البيان الوزاري، فإنه يعتزم الدعوة إلى جلسة الثقة في الحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وبعد ظهر الجمعة إذا اقتضى الأمر.