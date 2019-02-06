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دواوين الوزارات.. أول صور لتسليم طلاب أولى ثانوى التابلت بمدارس البحر الأحمر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. أول صور لتسليم طلاب أولى ثانوى التابلت بمدارس البحر الأحمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

 وزارة التربية والتعليم:

أول صور لتسليم طلاب أولى ثانوى التابلت فى مدارس البحر الأحمر

 

التموين

الأوكازيون الشتوى تحت مجهر "التموين".. تلاعب المحلات فى الباركود لخداع المواطنين فى التخفيضات .. الوزارة تحيل 433 عرضا وهميا للنيابة.. وزيادة الإقبال على الشراء 70%.. ومده لـ 21 مارس لتلبية احتياجات المستهلك

 

وزارة التضامن:

التضامن: 16 ألف زائر لمعرض ديارنا و4.4 مليون جنيه مبيعات خلال 14 يوما

وزارة النقل:

وزير النقل: مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة 71 مليار جنيه

 

وزارة الزراعة

تفاصيل خطة"الزراعة" لمحاصرة مرض الحمى القلاعية ..27 مديرية طب بيطرى تعلن حالة الاستنفار.. منى محرز : الحملة مستمرة لـ15 مارس على مستوى الجمهورية .. خط ساخن لتلقى الاستفسارات .. وعقوبات رادعة ضد المخالفين

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يقدم 10 رحلات عمرة هدية للعاملين بالوزارة

 

وزارة القوى العاملة:

"الهجرة الدولية" تسهم فى تطوير مراكز التدريب للحد من الهجرة غير الشرعية

 

وزارة السياحة

فبراير موسم سياحى بنكهة صينية.. أعياد رأس السنة الصينية ترفع نسبة الإشغال بالأقصر وأسوان.. والفنادق تقدم عروضا فنية باللغة الصينية.. والأكلات الأسيوية تحتل الصدارة.. والسياحة: نستهدف مليون سائح صينى بـ2019

 

وزارة الاسكان

وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض بالعاصمة الإدارية لإقامة نشاط عمرانى

 


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