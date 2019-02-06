دبى تتخلى نهائيا عن الأوراق فى التعاملات الحكومية.. اعرف التفاصيل

كتب خالد إبراهيم

توجه اليوم حمدان بن راشد ولى عهد دبى إلى مكاتب دبى الذكية لتدشين تجارب جديدة مع حكومة دبى عبر التطبيقات الإلكترونية.

وقال بن راشد: "زرت اليوم مكاتب دبى الذكية ودشنا تجارب جديدة للمتعاملين مع حكومة دبى عبر تطبيق "دبى الآن" والمتمثل بالمركبات والسكن لتحويلها لتجارب رقمية بالكامل ضمن منظومة جديدة ومتكاملة للخدمات الحكومية"

زرت اليوم مكاتب دبي الذكية ودشنا تجارب جديدة للمتعاملين مع حكومة دبي عبر تطبيق "دبي الآن" والمتمثل بالمركبات والسكن لتحويلها لتجارب رقمية بالكامل ضمن منظومة جديدة ومتكاملة للخدمات الحكومية. pic.twitter.com/QUTudbbhUV — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 6, 2019



جانب من الزيارة



حمدان بن راشد أثناء الزيارة



حمدان بن راشد يستمع للتطورات



حمدان بن راشد

وتابع بن راشد: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نطلق مرحلة جديدة ضمن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، والهدف أن نتحول كلياً لحكومة بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021 عبر تبني النماذج الذكية والرقمية في كل معاملات حكومة دبى"