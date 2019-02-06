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دبى تتخلى نهائيا عن الأوراق فى التعاملات الحكومية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:22 م
دبى تتخلى نهائيا عن الأوراق فى التعاملات الحكومية.. اعرف التفاصيل حمدان بن راشد أثناء الزيارة
كتب خالد إبراهيم
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توجه اليوم حمدان بن راشد ولى عهد دبى إلى مكاتب دبى الذكية لتدشين تجارب جديدة مع حكومة دبى عبر التطبيقات الإلكترونية.

 

وقال بن راشد: "زرت اليوم مكاتب دبى الذكية ودشنا تجارب جديدة للمتعاملين مع حكومة دبى عبر تطبيق "دبى الآن" والمتمثل بالمركبات والسكن لتحويلها لتجارب رقمية بالكامل ضمن منظومة جديدة ومتكاملة للخدمات الحكومية"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

حمدان بن راشد أثناء الزيارة
حمدان بن راشد أثناء الزيارة

 

حمدان بن راشد يستمع للتطورات
حمدان بن راشد يستمع للتطورات

 

حمدان بن راشد
حمدان بن راشد

وتابع بن راشد: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نطلق مرحلة جديدة ضمن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، والهدف أن نتحول كلياً لحكومة بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021 عبر تبني النماذج الذكية والرقمية في كل معاملات حكومة دبى"


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