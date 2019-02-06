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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى "اليوم السابع"

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:22 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى "اليوم السابع" مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

لمواجهة الطقس السيئ..

تأمين مخزون المحافظات الحدودية من السلع الاستراتيجية 4 أشهر

الدكتور على المصيلحى وزير التموين 

 

صرف القاهرة يدفع بـ 80 شفاط لشفط مياه الأمطار من الشوارع

شفط مياه الأمطار

 

تعرف على توقعات طقس "الويك إند" وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة


الطقس

 

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم ختان الإناث
 

دار الإفتاء 

 

وزير التعليم العالى يعلن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها‎
 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى 

 


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