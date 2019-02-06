حركة طالبان: لن نوقف النار قبل إعلان الجدول الزمنى للانسحاب الأمريكى

كابول (أ ش أ)

استبعد أحد كبار مفاوضى حركة طالبان الموافقة على وقف إطلاق النار إلى أن يتم إعلان الجدول الزمنى لسحب القوات الدولية من أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء /باجفاك/ الأفغانية عن عضو حركة طالبان شير محمد عباس ستانيكزاى قوله " أن الحركة المسلحة لا ترغب فى الاستيلاء على البلاد بأسرها بواسطة قوتها العسكرية، لأن هذا لن يجلب السلام إلى أفغانستان".

وقال ستانيكزاى- الذى ترأس وفد طالبان فى مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة- " أنه بعد الإعلان عن الجدول الزمنى لانسحاب القوات الأمريكية، يمكن لممثلى الحكومة الأفغانية وغيرهم أن ينضموا إلى المحادثات حول حكومة مستقبلية."

وبالنسبة للاجتماع الحالى حول أفغانستان فى موسكو، أكد عضو حركة طالبان أن هناك عقبات أمام التوصل إلى تسوية، وأن تحقيق السلام أكثر صعوبة من الحرب، ومع ذلك أعرب عن أمله فى أن ينتهى الصراع.