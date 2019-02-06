حركة تنقلات بين رؤساء قرى مركز إهناسيا غرب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر المستشارهاني عبد الجابر محافظ بني سويف قرار رقم 137 لسنة 2019 تضمن إجراء حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز اهناسيا، شملت المجالس القروية بكل من "العواونة، قاي، ننا، النويرة".

وتضمنت الحركة نقل "جمال فهمي محمد " رئيس قرية العواونة، للعمل رئيساً لمجلس قروي قاي، و"شوقي هاشم أحمد" رئيس قرية قاي، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية ننا، و"علاء على الصغير عبده" القائم بتسيير أعمال قرية ننا، للقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية النويرة، و"محمد عطية حسين" القائم بتسيير أعمال قرية النويرة، للقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية بالعواونة.