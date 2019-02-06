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جنايات بنها تقضى بحبس سائق 5 سنوات لقتله زوجتة بالخانكة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:30 م
جنايات بنها تقضى بحبس سائق 5 سنوات لقتله زوجتة بالخانكة محكمه-ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه
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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين وعضوية المستشارين ياسر كمال، وجوزيف سمير وأمانة سر نادر السقا، بمعاقبة سائق المتهم بقتل زوجته اثر مشادة كلامية بينهما بالسجن 5 سنوات.

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغًا بقيام "محمود م م" 38 سنة، سائق ومقيم عرب العيايدة- دائرة المركز، بقتل زوجته"عبير س ع" بعد وقوع مشادة كلامية بينهما حيث تعدا عليها المتهم بالضرب حتى سقطت على الأرض مغشيًا عليها فحاول المتهم إسعافها إلا أنها فارقت الحياة، وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها وجود آثار كدمات بالوجه.

 


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