جزار ووالده يصيبان طالب بـ"ساطور" في مشاجرة بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

تعدي جزار بمدينة القناطر الخيرية على شاب بـ"الساطور" بسبب خلافات فيما بينهم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبيلة مدير أمن القليوبية، اخطارًا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من المستشفي بوصول "محمد.ط" طالب مصاب بنزيف شديد و جرح قطعى بالوجه.

وبالإنتقال و الفحص و إجراء التحريات تبين أنه تعرض لإعتداء من قبل "محمد.ذ.أ.ذ" جزار ووالده "ذكى.أ.ذ"، جزار، حيث قام الأول بالإعتداء على المجنى عليه بساطور فأصابه بوجهه وفرا هاربين، و جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.