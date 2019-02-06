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تعطل البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وننشر أسماء الناجحين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:24 ص
تعطل البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وننشر أسماء الناجحين وزارة التربية والتعليم
كتب أحمد جودة
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حالة من القلق والتوتر عاصرها أولياء الأمور نتيجة الأعطال المفاجئة والمستمرة وصعوبة الوصول إلى نتائج أبنائهم، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، وهى بمثابة الوثيقة التى من خلالها ينتقل التلاميذ إلى مرحلة جديدة من التعليم، وهى الثانوية العامة.

 

تصريح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بشأن نسبة النجاح، أمس الثلاثاء، والتى بلغت 73% تقريبًا، زادت من الهواجس لدى الطلاب وأثارت مخاوف البعض من أولياء الأمور من رسوب أبنائهم، حيث أدى أكثر من 89 ألف طالب وطالبة الامتحانات، بحسب ما جاء على لسان الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، مما يعنى تخلف ورسوب نحو أقل من الثلث.

 

ويقدم اليوم السابع خدمة لقرائه من أولياء الأمور والطلاب، الإطلاع على نتيجة الشهادة وكشوف الناجحين عبر الرابط أداناه كالتالى:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXtv3cLW2gNGEHwMmp6ux5AdgtdwjrG61IwWf0kqEr4/htmlview?usp=sharing&fbclid=IwAR2mXWfHaZ3Hwq-0T-neszZQmt5yL9gHQPnDtJwKhpgSaCal1feGMjffMPU&sle=true&pru=AAABaLx5PSA*Pp6uZlS8B4a6ivq3x0cPNg#


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نتيجه الاعداديه بالقليوبيه

نتيجة الاعدادية بالقليوبية بالاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية




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