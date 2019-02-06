تعرف على الطرق البديلة للشوارع الرئيسية بأسيوط حالة هطول الأمطار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة، تحسبًا لسقوط أمطار، وذلك طبقا لما جاء فى تقرير هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتى تستمر حتى الخميس.

وأصدر محافظ أسيوط، تعليماته لكافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أى أزمات محتملة وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، فضلا عن عقد غرفة عمليات المحافظة والأزمات والكوارث على مدار الـ 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

"اليوم السابع" ينشر عناوين الطرق البديلة التى يمكن للمواطنين استخدامها حالة انقطاع الطرق الرئيسية بمحافظة أسيوط.

الطرق الرئيسية بمركز أسيوط وهى "درنكة الجديدة والقديمة والزاوية" والطرق البديلة لها وهى طريق المصنع بدرنكه، وطريق المعهد بالطريق الشرقى، وفى مركز ابوتيج طريق أسيوط الغنايم الذى يمر بقرية الزرابى، والطرق البديلة طريق اسيوط ـ سوهاج، ابوتيج البلايزة، المسعودى الزرابى، ومركز صدفا الطريق السريع أسيوط ـ سوهاج، الطريق البديل ترعة نجع حمادى غرب مزلقان السكة الحديد، اسيوط ـ القاهرة الصحراوى الشرقى.

وفى منفلوط طريق العزية، بنى عدى / أسيوط، قرية العتمانة ـ منفلوط، الطرق البديلة طريق جحدم، مسرع، أولاد رايق، العزية، بنى سد، بنى عدى، المندرة، الدائرى الغربى لقرية بنى عدى، الدائرى الشرقى لبنى عدى.