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تعرف على الأجهزة المكونة للاتحاد الإفريقى ومهمة كل جهاز

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:59 م
تعرف على الأجهزة المكونة للاتحاد الإفريقى ومهمة كل جهاز الاتحاد الأفريقى
كتبت – هناء أبو العز
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أيام قليلة تفصل مصر عن رئاسة الاتحاد الأفريقى، وسط توقعات بإسهام الدولة المصرية فى تقديم حلول فعالة وملموسة لمشكلات القارة السمراء، لما تتمتع به من خبرات واسعة فى شتى المجالات.
 
 
وفى السطور التالية، يسط "اليوم السابع" الضوء على أجهزة الأتحاد ومكوناته المختلفة، ومهمة كل جهاز، وكيف تعمل تلك الأجهزة بشكل يحقق تكامل أدوراها على النحو الأمثل.
 
 

المؤتمر

وتنص المادة الخامسة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على إنشاء العديد من الأجهزة المكونة للاتحاد، ومنها  المؤتمر؛ ويتكون من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وهو الجهاز الأعلى لوضع السياسات الخاصة بالاتحاد.
 
 
 اجتماع سابق للاتحاد الأفريقى
اجتماع سابق للاتحاد الأفريقى

 

 

 

المجلس التنفيذى

كما يشمل الاتحاد المجلس التنفيذى؛ المكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وهو معني باتخاذ القرارات ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتنفيذ سياسات المؤتمر، ولجنة المندوبين الدائمين؛ مكونة من المندوبين الدائمين وهم سفراء الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأفريقي، ومعنية بمُتابعة تنفيذ سياسات وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذى.
 
 

البرلمان الأفريقى

ويتضمن الاتحاد البرلمان الأفريقي المكون من عدد من أعضاء برلمانات الدول الأعضاء، وله دور استشاري وتشاوري في الوقت الحالي، والمفوضية والتى تُمثل سكرتارية الاتحاد الأفريقي التي تعاون كل من المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة المندوبين الدائمين على تنفيذ مهامهم، وتتكون من العديد من الإدارات المتخصصة.
 
 

مجلس السلم والأمن الأفريقى

ويشمل الاتحاد مجلس السلم والأمن، مكون من 15 دولة عضو يتم اختيارها بالانتخاب، ومعني باتخاذ القرارات اللازمة لحفظ السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية؛ التى  تتكون من ثلاث مؤسسات، هي البنك المركزي الأفريقي، والبنك الأفريقي للاستثمار، وصندوق النقد الأفريقي.
 
 

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