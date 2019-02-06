تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأمطار على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

حرصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كافة مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور.

كما كثفت إدارات المرور من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة الأمطار بالطرق

وشددت إدارة المرور أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وأشارت إدارة المرور أنه يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطة مرورية محكمة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لمنع ظهور أى تكدسات أو حوادث مرورية نتيجة مياه الأمطار.

واشتملت الخطة على عدة محاور، منها توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التى يتم الإخطار بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات.

وتتواجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل 4 سيارات فى كل قطاع ويكون تحركهم من خلال تعليمات وكيل القطاع، والذى يعلم أماكن تواجد هذه الشفاطات بالقطاع حتى يتم الانتهاء منها سريعا منعا لظهور أى كثافات مرورية.

كما تم التنسيق مع هيئة الصرف الصحى وهيئة مياه الشرب على تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات "الطوارئ"، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدى الشفاطات بكل قطاع، حتى يتم إصدار الأمر بالتحرك وفقا لمتطلبات الحدث على الأرض.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحى والمحافظة والحماية المدنية للعمل على سحب أى تراكمات المياه بمطالع ومنازل الكبارى مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم افراد محددة وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات.