تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن الحوادث الناتجة عن سقوط الأمطار بالقاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب إدارات المرور بالقاهرة والجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة أعلى الكبارى وداخل الأنفاق والمحاور الرابطة بين المحافظتين، بالتزامن مع سقوط الأمطار وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق لمنع الزحام والإبلاغ عن أماكن تراكمات مياه الأمطار.

كما تنسق إدارات المرور مع الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزة المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة " 136_ 01155554444".

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحى والمحافظة والحماية المدنية للعمل على إزالة أى تراكمات لمياه الأمطار وسحب أى تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن اى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" و يتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.