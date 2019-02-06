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تحرير 1455 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:01 ص
تحرير 1455 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسيير الحركة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1455 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 40 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 25 شقة مفروشة و22 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 9 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .


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