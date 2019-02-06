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تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالعمرانية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:56 م
تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالعمرانية متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وتوصلت تحريات الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وبحوزتهم 15 فرش حشيش ومبلغ 28 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم محمد غراب وكيل المباحث، بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وأنهم كانوا فى طريقهم لترويجها على عملائهم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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