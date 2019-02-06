تجديد حبس مسجل خطر قتل شابا بسبب خلافات قديمة بينهما فى 6 أكتوبر

وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "توفيق- 22 سنة" عاطل والشهير بـ"تيتو"، و"أمير" داخل حجز قسم الشرطة أثناء قضاء فترة حبسهما احتياطيًا على ذمة قضايا مخدرات، بسبب رغبة كل منهما فى فرض سطوته داخل الحجز.

وعقب خروج المتهمين من الحجز تقابلا لتصفية الخلافات التى نشبت بينهما، واستعان كل منهما بسلاح أبيض للتشاحر، وسدد المتهم "أمير" طعنتين نافذتين للمجنى عليه أسفرت عن وفاته.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مسجل خطر متهم بقتل شاب فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات قديمة بينهما على فرص السطوة والنفوذ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.