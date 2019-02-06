تجديد حبس متهمين بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى

كتبت ــ أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس اثنين من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يوما علي خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

المتهمان هم، أدهم جابر، وعمر رضا، في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهان اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهما عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد الدولة.