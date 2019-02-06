تأجير المحال التجارية بسور مجمع التمور بالوادى الجديد بالمزاد العلنى

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن مجمع تمور الوادى الجديد (مصنع البلح والمنتجات الزراعية) التابع لديوان عام المحافظة بالخارجة، عن طرح (10) مزايدات محلية لتأجير محلات تجارية بسور مجمع تمور الوادى الجديد بالخارجة، وتم تحديد يوم الأثنين الموافق 25 فبراير 2019 موعدا لجلسات المزادات من رقم (1: 10) بمقر مجمع التمور .

وأفاد المجمع فى إعلانه عن تحديد سعر كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ (150) جنيه، وتحديد التأمين الإبتدائى بمبلغ (2000) جنيه لكل مزايدة على حدة يزاد إلى (10%) من القيمة الإجمالية للثلاث سنوات الأولى أثناء الجلسة حال الرسو.

وأكد الإعلان أنه على الراغبين الاشتراك فى المزاد التقدم بطلب باسم المهندس مدير المجمع لشراء كراسة الشروط والمواصفات، نظير المبلغ المحدد لكل كراسة، ولا يسمح بدخول المزاد إلا لمشترى الكراسة ويعتبر قانون التعاقدات رقم (182) لسنة 2018 م واللائحة المعمول بها مكملا للإعلان .