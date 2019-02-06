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بن زايد فى ملتقى السفراء: جسور تنقل هويتنا وثقافتنا وقيمنا للعالم.. صور

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:51 م
بن زايد فى ملتقى السفراء: جسور تنقل هويتنا وثقافتنا وقيمنا للعالم.. صور محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات
كتبت ريهام عبد الله
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شارك محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة فى الخارج الذى تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولى.

 

محمد بن زايد فى ملتقى السفراء
محمد بن زايد فى ملتقى السفراء

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وقال بن زايد :"سعدت بحضور جانب من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة فى الخارج الذى تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولى، سفراؤنا هم الواجهة التى تعكس المشهد الحضارى والإنسانى لوطننا وشعبنا ..هم جسورنا تنقل هويتنا وثقافتنا وقيمنا إلى العالم..تحية شكر وتقدير لجهودهم المتواصلة".

 

ملتقى السفراء
ملتقى السفراء

 

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

 


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اليوم السابع بلس

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