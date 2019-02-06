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بعد شائعات القبض عليها برشوة 4 ملايين جنيه.. مدير طرق كفر الشيخ تمارس عملها

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:50 م
بعد شائعات القبض عليها برشوة 4 ملايين جنيه.. مدير طرق كفر الشيخ تمارس عملها مديرة طرق كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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حضرت المهندسة تهانى النجار، مدير عام الطرق بكفر الشيخ، إلى مقر عملها اليوم الأربعاء، تمارس عملها بصورة طبيبعة، لتكذب الشائعات التى طالتها أمس، بالقاء القبض عليها فى مكتبها برشوة 4 ملايين جنيه.

 

وقالت المهندسة تهانى النجار، مدير عام الطرق بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إنها تلقت اتصالاً أثناء وجودها بلقاء المواطنين الذى يترأسه الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، بانتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعى، بإلقاء القبض عليها فى مكتبها برشوة 4 ملايين جنيه، فانزعجت، وأخبرت المحافظ بما وصل إليها، وكان المحافظ كعادته يحسن معاملة المسئولين والمواطنين، فاصدر بيانا بكذب ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى وتناقلته بعض المواقع.

 

وأضافت مدير عام الطرق بكفر الشيخ: "فى لحظتها لم أفكر فى عملى قدر تفكيرى فى أسرتى ونجلى لو سمع الخبر بالقاهرة، وخاصة لو كان يقود سيارته فقد يتعرض لحادث من أثار الخبر"، مؤكدة على إن سمعتها فوق كل شيئ، لأنها لا تعود على شخصها فقط ولكن على كل فرد من أسرتها، مؤكدة على أنها حررت محضراً بالواقعة ضد 3 منهم 2 من الحامول، وأخر من دسوق وأخرين، وسوف تتجه للنيابة للإدلاء بأقوالها.

 

يذكر إن محافظة كفر الشيخ أصدرت بياناً، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى، بخصوص القبض على المهندسة تهانى النجار مدير عام الطرق بالمحافظة، بتهمة "الرشوة"، مشيرة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعى ومنتظم.

 

وأكدت المحافظة خلال بيانها، أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض عليها، مطالبة المواطنين بتحرى الدقة فيما يُنشر والبعد عن الشائعات التى تهدد الأمن والسلام الاجتماعي.

 

وكانت صفحات التواصل الاجتماعى، تداولت اليوم، منشورات تفيد القبض على مدير عام الطرق بكفر الشيخ، متلبسة برشوة.

 


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