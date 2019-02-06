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المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة شقيقين بالإكراه فى الدقى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:54 م
المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة شقيقين بالإكراه فى الدقى متهم- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل، فى اتهامه بسرقة شقيقين بالإكراه تحت تهديد أسلحة بيضاء "مطواه، وسكين"

وصدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب بسيونى ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أمرت بإحالة المتهم ويدعى "م.ر"، عاطل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر، سبق الحكم عليه، بسرقة شقيقين بالإكراه فى دائرة قسم شرطة الدقى.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين استوقفا "ا.م" وشقيقه أثناء سيرهما فى الشارع وهدداهما بتسليم متعلقاتهم أو الاعتداء عليهما ومع إصرار الضحيتين على رفض تسليم متعلقاتهم، قاما المتهمان بالاعتداء عليهما بالأسلحة البيضاء التى فى حوزتهم، وأحدثا بهما إصابات متفرقة.

 


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