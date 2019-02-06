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المرور: تعزيز انتشار الخدمات بمحيط اﻹغلاق الجزئى بالطريق الدائرى منعا للزحام

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:00 ص
المرور: تعزيز انتشار الخدمات بمحيط اﻹغلاق الجزئى بالطريق الدائرى منعا للزحام حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من انتشار الخدمات بمحيط إغلاق جزئى للطريق الدائرى فى الاتجاهين من المريوطية إلى مدينة 6 أكتوبر والعكس، بسبب إصلاح فواصل بمنطقة 9 د منعا للزحام وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻹصلاحات.

وقال مصدر أمنى، إن الأعمال عبارة عن إصلاح الفواصل العرضية والطولية بالطريق الدائرى فى المنطقة من المريوطية حتى أكتوبر فى الاتجاهين، موضحا أن عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع حارة مرورية فقط للقيام بالأعمال وترك باقى عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية، وبعد الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر.
وأوضح المصدر، أن تلك اﻷعمال مستمرة يوميا من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 6 صباحا ماعدا يومى الجمعة والسبت وتكون الأعمال باقى اﻷيام وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات وأن الشركة المنفذة وضعت المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة".


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