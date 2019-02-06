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المجلس الأوروبى: الداعون لخروج بريطانيا من الاتحاد يستحقون مكانا بالجحيم

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:08 م
المجلس الأوروبى: الداعون لخروج بريطانيا من الاتحاد يستحقون مكانا بالجحيم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى
(رويترز)
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قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى إن البريطانيين الذين دعوا للخروج من الاتحاد الأوروبى دون أن يكون لديهم خطة لتنفيذه يستحقون "مكانا خاصا فى الجحيم"، مما دفع أبرز البريطانيين المناهضين للاتحاد لوصفه بأنه "متنمر متعجرف".

وقال توسك للصحفيين فى بروكسل اليوم الأربعاء "كنت أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص فى الجحيم لهؤلاء الذين روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون أن يكون لديهم حتى مخطط أولى لكيفية تنفيذه بأمان".

ورد نايجل فاراج، الذى نظم حزبه (استقلال المملكة المتحدة) حملة تأييد للخروج من التكتل، على تويتر قائلا: "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سنصبح أحرارا من المتنمرين غير المنتخبين والمتعجرفين أمثالك وندير بلدنا بأنفسنا. يبدو الأمر أشبه بجنة فى رأيي".

ويشتكى المدافعون عن الانفصال عن الاتحاد الأوروبى من أن قادة مثل توسك ليسوا منتخبين. وكان توسك رئيسا لوزراء بولندا عندما اختاره زملاؤه من القادة المنتخبين بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، وبينهم رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون، فى 2014 ليرأس القمم التى يعقدونها. وتقتصر سلطاته على محاولة توجيههم للوصول إلى إجماع.

 


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