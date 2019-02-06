video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهمان بالشروع فى قتل حداد بسبب 100 جنيه: كنا بنأدبه لأنه طلبنا بالفلوس أمام الجيران

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:48 م
المتهمان بالشروع فى قتل حداد بسبب 100 جنيه: كنا بنأدبه لأنه طلبنا بالفلوس أمام الجيران شروع فى قتل - صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

"مكنش قصدى أصيبه بالمطواة، كنت بخوفه بيها فقط، لكن تطاوله على أمام الجيران بسبب تأخرى فى دفع 100 جنيه له نظير تصليح أشياء بمسكنى دفعنى لإصابته بالمطواة".

 

وتوالت اعترافات "أحمد" 20 سنة، عاطل، خلال تحقيقات البحث الجنائى بقسم قليوب، أن المجنى عليه، قام منذ عدة أيام بعمل إصلاحات فى أبواب مسكنى الكائن بقليوب، وطلب منى مبلغ 150 جنيها، أعطيته 50 جنيها وتبقى 100 أخرى، لأننى لم أكن معى أموال وقتها.

 

وتابع المتهم: ومر يومين وظل المجنى عليه يتردد على مسكنى ويسأل جيرانى علىَّ، وأن له عندى 100 جنيه، فاستشطت غيظا منه، فنشبت بيننا مشادة كلامية تطورت لمشاجرة شارك فيها صديقى المتهم الثانى "محمود" فقمت بطعنة بالمطواة، ولم أقصد أن أسبب له أى ضرر.

 

وأضاف المتهم الثانى، "يستاهل، قل أدبه أمام الجيران فقلنا نعلم عليه".

 

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بورود إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول المدعو"إسلام. ع. ع" 23 حداد، ومقيم قليوب البلد – دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالصدر، والحالة العامة مستقرة.

 

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم كل من:- "أحمد .ح .أ "، 20 سنة، عاطل ومقيم الحكر – دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى أسفل الظهر، و"محمود.ا" عاطل، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها.

 

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن سبب ارتكاب الواقعة وجود خلاف على مبلغ مالى مستحق للمدعو "إسلام . ع. ع" نظير قيامه بعمل إصلاحات داخل محل سكن المتهم الأول، وحال مطالبته للأول بدفع المبلغ المالى المستحق له فى حضور الثانى حدثت مشادة كلامية بينه وبين الأول والثانى، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها وفرا هاربين.

 

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين واتهم المصاب بإحداث إصابته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 839 جنح قسم قليوب لسنه 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل جريمة قتل هزت سوهاج.. مزارع يقتل 4 ويصيب آخر انتقاما للتعدى عليه بالضرب وكسر ذراعيه منذ عام لسبه سيدة من عائلة أخرى.. الأمن يلقى القبض عليه.. والتحريات: المتهم اعتاد اختلاق مشاكل وقطع أذن شقيقه بـ"بلطة"

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية

مديرية امن القليوبية




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة