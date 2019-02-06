المتهمان بالشروع فى قتل حداد بسبب 100 جنيه: كنا بنأدبه لأنه طلبنا بالفلوس أمام الجيران

القليوبية - نيفين طه

"مكنش قصدى أصيبه بالمطواة، كنت بخوفه بيها فقط، لكن تطاوله على أمام الجيران بسبب تأخرى فى دفع 100 جنيه له نظير تصليح أشياء بمسكنى دفعنى لإصابته بالمطواة".

وتوالت اعترافات "أحمد" 20 سنة، عاطل، خلال تحقيقات البحث الجنائى بقسم قليوب، أن المجنى عليه، قام منذ عدة أيام بعمل إصلاحات فى أبواب مسكنى الكائن بقليوب، وطلب منى مبلغ 150 جنيها، أعطيته 50 جنيها وتبقى 100 أخرى، لأننى لم أكن معى أموال وقتها.

وتابع المتهم: ومر يومين وظل المجنى عليه يتردد على مسكنى ويسأل جيرانى علىَّ، وأن له عندى 100 جنيه، فاستشطت غيظا منه، فنشبت بيننا مشادة كلامية تطورت لمشاجرة شارك فيها صديقى المتهم الثانى "محمود" فقمت بطعنة بالمطواة، ولم أقصد أن أسبب له أى ضرر.

وأضاف المتهم الثانى، "يستاهل، قل أدبه أمام الجيران فقلنا نعلم عليه".

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بورود إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول المدعو"إسلام. ع. ع" 23 حداد، ومقيم قليوب البلد – دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالصدر، والحالة العامة مستقرة.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم كل من:- "أحمد .ح .أ "، 20 سنة، عاطل ومقيم الحكر – دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى أسفل الظهر، و"محمود.ا" عاطل، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها.

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن سبب ارتكاب الواقعة وجود خلاف على مبلغ مالى مستحق للمدعو "إسلام . ع. ع" نظير قيامه بعمل إصلاحات داخل محل سكن المتهم الأول، وحال مطالبته للأول بدفع المبلغ المالى المستحق له فى حضور الثانى حدثت مشادة كلامية بينه وبين الأول والثانى، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها وفرا هاربين.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين واتهم المصاب بإحداث إصابته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 839 جنح قسم قليوب لسنه 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.