المايسترو البحرينى وحيد الخان يحيى حفل ذكرى الميثاق الوطنى بالمنامة

كتب مصطفى عنبر

يحيي المايسترو البحرينى، وحيد الخان، بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، الحفل الموسيقي الذي تنظمه هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين على خشبة مسرح البحرين الوطني يوم 14 فبراير المقبل في الذكرى الثامنة عشر لميثاق العمل الوطنى.





يقام الحفل تحت رعاية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ويقدم المايسترو "الخان" خلال الحفل مقطوعاته الموسيقية من ألبوم (العودة - روح البحرين) بمصاحبة الإيقاع البحريني لفرقة بن حربان للفنون الشعبية بقيادة عيسى الحربان.

كما يقدم عملا مشتركا في حب مصر بالتعاون مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، ومجموعة من روائع الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن المايسترو وحيد الخان، موسيقار بحريني تخرج عام 1982 من معهد الكونسرفتوار بالقاهرة، متخصصا في آلة "الأبو" و"البيانو" وحصل على درجة الماجستير في "علوم موسيقي الشعوب" كما أسس أول معهد كلاسيكي للموسيقي في البحرين في الفترة من عام 1986 حتي 2003.

وشارك المايسترو الخان مؤخرا في مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، وقدم مقطوعات من الألبوم (العودة) والذي قام الخان بتأليفها في الفترة من 2010– 2016 واستغرق إعدادها عامين، لاقت استحسانا وإعجاب جموع الحاضرين للحفل.

كما سبق أن أحيا حفلا في قاعة «Kodaly Center» بمدينة «بيتش» عاصمة الثقافة الأوروبية في المجر في سبتمبر الماضي.