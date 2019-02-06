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القبض على عاطل هارب من حكم 10 سنوات وبحوزته سلاح نارى بالخانكة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:54 م
القبض على عاطل هارب من حكم 10 سنوات وبحوزته سلاح نارى بالخانكة حبس
القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شرطة الخانكة، القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، بقضية سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح نارى تم التحفظ على المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث قسم الخانكة، بضبط المدعو "حازم . م. ك- 35 سنة، عاطل ومقيم القلج دائرة مركز الخانكة، محكوم عليه هارب في قضية سرقة بالإكراة المحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 لسنة 2019 جنح قسم الخانكة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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