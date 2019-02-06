الصين تدعو المجتمع الدولى لدعم أفريقيا فى مكافحة الجرائم البحرية

بكين (أ ش أ)

دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوى" المجتمع الدولى لدعم إفريقيا فى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فى البحر، سيما وأن الأمن البحرى لا يزال يتعرض لضرر بالغ فى الساحل الغربى لأفريقيا.

وقال شيوى- فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، أنه خلال السنوات الأخيرة، وفى الوقت الذى تقلصت فيه هجمات القرصنة فى خليج عدن بشكل كبير، إلا أنه لا يزال وضع الأمن البحرى فى خليج غينيا قبالة الساحل الغربى لأفريقيا خطيرا؛ ما أثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الساحلية فى أفريقيا.

وحذر شيوى من تدفق الأموال غير القانونية إلى المنظمات الإرهابية والقوى المتطرفة والجماعات الإجرامية؛ الأمر الذى فاقم من زعزعة الاستقرار على المستويين الوطنى والإقليمى، وهدد السلام والأمن الدوليين.

وأشار المبعوث الصينى إلى أنه فى مواجهة ذلك، يتعين على المجتمع الدولى مساعدة الدول الساحلية فى أفريقيا فى بناء القدرات بالتوازى مع احترام سيادتها، معتبرا أن ذلك سيكرس الجهود لدعم الدول الساحلية فى تحسين تشريعها الداخلى، وتأسيس وتعزيز قوات الأمن البحرية.

ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولى الانخراط فى أنشطة بناء وتشغيل وصيانة الموانئ والمرافق الأخرى للدول الساحلية ودعمها، حتى تصبح أكثر كفاءة فى عمليات إرساء السفن وإعادة تزويدها بالإمدادات وصيانتها، وتزويدها بشكل أفضل بالمزيد من الضمانات اللوجستية بكفاية أكبر.

وشدد على أهمية تقديم وكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمة البحرية الدولية والإنتربول، من بين جهات أخرى، المزيد من المساعدات للدول الساحلية، منوها بأهمية تبادل الأدلة والمعلومات وتسهيل التحقيقات وإقامة الدعاوى وإصدار الأحكام فى القضايا ذات الصلة مع كل الوسائل اللازمة.

ودعا شيوى إلى زيادة المساعدة الإنمائية للدول الساحلية، انطلاقا من أن التنمية هى المفتاح الرئيس لحل جميع المشكلات، مقترحا فى الوقت نفسه تقديم المزيد من المساعدات لمساعدة الدول الساحلية فى اجتثاث أسباب الفقر والظلم الاجتماعى، وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة التعاون فى مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن بلاده نفذت عمليات مرافقة فى المياه الساحلية للصومال وشاركت فى التعاون الدولى ضد القرصنة فى خليج غينيا، وقدمت المساعدة للدول الساحلية فى تعزيز البنية التحتية وبناء القدرات الأخرى، لافتا إلى أن الصين ستواصل تنفيذ خطة عمل بكين التى تبنتها قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقى فى سبتمبر العام الماضى، ومن ثم تعزيز التبادلات والتعاون مع الموانىء الأفريقية ومساعدة الدول الأفريقية فى تدعيم المعلوماتية فى الموانىء.

وتعهد شيوى بأن تعزز بلاده المساعدة الأمنية فى أفريقيا، وتدعم التعاون القائم على النتائج فى مجالات الحوكمة الاجتماعية وحفظ السلام ومكافحة القرصنة والإرهاب.