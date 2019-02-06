الصحة تعلن وفاة 2 وإصابة 13 فى تصادم سيارتين بطريق البحر الأحمر - السخنة

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 2 وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكى مع ميكروباص، بطريق البحر الأحمر - السخنة، محافظة السويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالتى الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى السويس للتأمين الصحي.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.