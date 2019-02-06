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السويدى: افتتاح المرحلة الأولى من جامعة المعرفة الدولية فى سبتمبر المقبل

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:42 م
السويدى: افتتاح المرحلة الأولى من جامعة المعرفة الدولية فى سبتمبر المقبل العاصمة الإدارية - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أعلنت مؤسسة السويدى اديوكيشن افتتاح المرحلة الأولى من جامعة المعرفة الدولية The Knowledge Hub في سبتمبر المقبل.
 
جاء ذلك على هامش استضافة مؤسسة السويدى اديوكيشن، وفدا أكاديميا من جامعة "Coventry University"  البريطانية، وضم الوفد كلا من من د. فيليب لويس، نائب عميد كليات الهندسة الميكانيكية، هندسة الطيران، وهندسة السيارات، وروكسانا الديا، مديرة الشراكات بالجامعة، إذ أن مؤسسة السويدى أعلنت أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من جامعة المعرفة الدولية The Knowledge Hub في سبتمبر المقبل.
 
ونظمت The Knowledge Hub ندوة فى أحد فنادق القاهرة، لتوعية وشرح كافة المعلومات المتعلقة بالشراكة والتخصصات المختارة والخدمات والتسهيلات المقدمة في جامعة المعرفة الدولية The Knowledge Hub وتتضمن هذه الشراكة تأسيس كليات في تخصصات الهندسة والحاسبات والتصميم والاعلام مقدمة بالكامل من الجامعة البريطانية Coventry University بنفس المناهج الدراسية وطرق التدريس وضمان جودة التعليم واصدار الشهادة الجامعية ونفس خبرة التعليم بمقر الجامعة الأم.
 
 
 
 
 
 

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