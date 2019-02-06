video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لـ2 من الإخوان و3 سنوات لآخرين لاتهامهم بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:11 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ2 من الإخوان و3 سنوات لآخرين لاتهامهم بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت  محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة  المتهمين " فتيحة .ع" " و"عصمت .ف"، من عناصر الاخوان بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما ، كما عاقبت  " ناصر.ح" و" والسيد.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم  بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج.

 صدر الحكم  برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر  ماجد أمين

 كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعدام لسيدة قتلت أمها بمساعدة زوجها بسبب "إيصالات أمانة" فى سوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاخوان

جنايات سوهاج




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة