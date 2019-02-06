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الرقابة الإدارية تضبط 5 قضايا رشوة فى قطاعات مختلفة وتواجه انحراف 141 موظفا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:04 م
الرقابة الإدارية تضبط 5 قضايا رشوة فى قطاعات مختلفة وتواجه انحراف 141 موظفا هيئة الرقابة الإدارية
كتب حازم عادل
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نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
 
وفي مجال ضبط القضايا الجنائية نجحت الهيئة في تنفيذ عدد 42 قضية جنائية مباشرة وعدد 5 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة وتم عرض من خلالهم عدد 124 متهما على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف عدد 141 موظفا عاماً.
 
وتم ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس/ العين السخنة.
 
كما تم ضبط محامى حر ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ تحصلا على مبلغ 125 ألف جنية على سبيل الرشوة من إحدى السيدات مقابل نهو إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.
 
وضبط أيضا محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتسليمه العداد الخاص بالكافيتريا والذي سبق وأن تم رفعه.
 
كما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بناؤهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.
 
وضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق ٦ أكتوبر/ الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.
 

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