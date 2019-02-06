الرئيس الفرنسي الأسبق يختتم زيارته للأقصر ويشكر قيادات المحافظة لكرم ضيافتهم

الأقصر – أحمد مرعى

أعرب الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، عن تقديره لكرم الضيافة وجهود محافظة الأقصر من أجل أن يحظى بإقامة ممتعة خلال زيارته لمدينة الأقصر، وأكد الرئيس الفرنسي السابق أنه استطاع خلال زيارته لمدينة الأقصر أن يكتشف هذه المنطقة وعجائبها والاستمتاع بمشاهدة آثار الحضارة المصرية القديمة بأفضل صورة ممكنة.

ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بأسمي آيات التقدير والاعتزاز للرئيس الفرنسي السابق، مؤكدا أنه من دواعي السرور تشريف الرئيس الفرنسي السابق بزيارة مدينة الأقصر مهد وتاريخ الحضارات، آملا في تكرار هذه الزيارة.

وكان الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، قد قام بزيارة مدينة الأقصر، خلال الفترة من 29 يناير الماضي حتى 1 فبراير الجاري، برفقة السيدة قرينته، حيث قام بزيارة العديد من المناطق الأثرية في البرين الغربي والشرقي، كما قام بزيارة متحف الأقصر الذي شهد افتتاحه عام 1975 برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.