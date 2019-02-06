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الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:20 م
خالد صلاح
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الدولار مستقر قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل توقعات بشأن الفائدة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:17 م
الدولار مستقر قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل توقعات بشأن الفائدة الدولار الأمريكى
رويترز
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استقر الدولار قرب أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل عملات منافسة اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى فشل فيه خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مفاجأة المتعاملين فى العملة مع تركيز الأسواق أكثر على التوقعات القريبة الأجل للسياسة النقدية.

وألمح مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) والبنك المركزى الأوروبى إلى توقعات حذرة بشأن السياسة النقدية فى الأيام الأخيرة فيما شكل وقف المركزى الأمريكى لزيادة أسعار الفائدة مفاجأة أكبر للأسواق.

وفشل اليورو فى أن يتحرك خارج نطاق عام بين 1.13 دولار و1.15 دولار جرى تداوله ضمنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وتراجع الدولار الاسترالى 1.5% إلى 0.7133 دولار أمريكى ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض يومى له فى عام.

وفى أسواق العملات عموما، تماسك الدولار عند أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل العملات المنافسة مع تركيز المستثمرين على البيانات القادمة من الولايات المتحدة.

وظل الجنيه الاسترلينى متراجعا عقب انخفاض سجله الليلة الماضية. وانخفضت العملة البريطانية قليلا إلى 1.2930 دولار بعد أن بلغت 1.2923 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 22 يناير.

وخسر الاسترلينى نحو 0.7% أمس الثلاثاء بسبب بيانات ضعيفة لمؤشر مديرى المشتريات والضبابية التى تكتنف محادثات الانفصال البريطانى.


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